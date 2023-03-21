В Киеве и области сегодня могут раздаваться взрывы

Сегодня, 21 марта, жители Киева и области могут слышать звуки взрывов. В регионе будут работать саперы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.

"В Киевской области уничтожают взрывоопасные предметы. В Вышгородском районе сегодня, 21 марта, пройдет ликвидация ВОП", - говорится в сообщении.

Жителей Киева и области предупреждают о громких взрывах и призывают сохранять спокойствие.

Напомним, в Киеве второй день подряд фиксируют ухудшение качества воздуха. Жителям советуют воздержаться от проветривания помещений.

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