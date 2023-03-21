В Киеве снова фиксируют загрязненный воздух: горожанам дали советы

В Киеве сегодня, 21 марта, снова фиксируют ухудшение качества воздуха. Местным жителям советуют пока не проветривать помещения и воздержаться от прогулок на улице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

"Утром в Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха", - говорится в сообщении.

В частности, до нормализации ситуации рекомендуют воздержаться от проветривания помещений и физической активности на улице.

В КГГА добавляют, что следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно в приложении "Киев Цифровой".

Напомним, что вчера, 20 марта, утром в столице также фиксировали высокий уровень загрязненности воздуха на левом берегу и средний на правом. Впрочем, ситуация нормализовалась где-то после обеда.

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