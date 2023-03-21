У Києві на Північному мосту частково обмежать рух транспорту
У Києві найближчими днями частково обмежать рух транспорту Північним мостом. Зокрема, для проведення ремонтних робіт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
"З 03:00 25 березня до 05:00 27 березня на Північному мосту частково обмежать рух транспорту. На Північному мосту виконають короткостроковий ремонт деформаційного шва", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що для того, щоб менше впливати на трафік, роботи триватимуть на вихідних і закінчаться до ранкової години пік понеділка.
Ремонтні роботи проводитимуться в напрямку лівого берега.
Нагадаємо, сьогодні мешканці Києва та області можуть чути звуки вибухів. У регіоні працюватимуть сапери.
Крім того, у Києві другий день поспіль фіксують погіршення якості повітря. Мешканцям радять утриматись від провітрювання приміщень.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.