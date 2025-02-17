В Киеве подожгли автомобиль экс-заместителя главреда "Страна.ua"

Что известно о поджоге автомобиля Крюковой

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах сообщили, что предварительная версия следствия - умышленный поджог.

"Возможно, злоумышленники знали, чья это машина", - рассказали изданию в силовых структурах. Там сообщили, что на данный момент преступление не раскрыто.

Сама Крюкова также подтвердила РБК-Украина информацию о поджоге.

Несколько позже она рассказала о случившемся в своем Facebook и обнародовала фото сгоревшего транспортного средства.

Сгоревшая машина Крюковой (фото: facebook.com/kryukova)

"Ночью 14 февраля тайный и одержимый поклонник, который считал, что санкций в моей жизни недостаточно, поздравил меня с Днем влюбленных - сжег машину", - подчеркнула она.

Крюкова рассказала, что авто горело мощно, однако она "выдержала паузу" для того, чтобы "понаблюдать, кто и как проявится" и чтобы "не мешать полиции делать свою работу".

"И вот сегодня новость просочилась в прессу. Вынуждена прокомментировать.

Что сказать? Заказчики понятны. Исполнителей ищет полиция, и, судя по первому впечатлению, в этой организации есть профессионалы, которые любят свою работу. Поэтому я верю, что они справятся с поиском злоумышленника и без меня", - написала журналист и добавила, что "выводов не будет", ведь она прекрасно осознает "цену свободы слова в нашей стране".

Публикация Крюковой (скриншот: facebook.com/kryukova)

Стоит отметить, что недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие новые санкции СНБО. В санкционный список попала, в частности, и Светлана Крюкова.