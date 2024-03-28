В Киеве ожидаются сильные порывы ветра: горожанам дали важные советы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

Погода в Украине

Завтра, 29 марта, почти по всей Украине ожидаются сильнейшие порывы ветра. В частности, местами возможны значительные дожди.

Добавим, что в начале апреля 2024 в Украину вернется тепло, а небо будет ясным и солнечным. Осадков будет мало, а температура воздуха станет постепенно расти и будет достаточно тепло. Однако в начале второй декады ожидается несколько дней похолодания и дожди. В частности, средняя месячная температура в апреле 2024 года прогнозируется +8...+13 градусов, в Карпатах +6...+7 градусов, что близко к норме. В большинстве западных, Винницкой и Одесской областях на 1-1,5 градусов выше нормы.

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