RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В Киеве перекроют часть важной улицы: когда и где ограничат движение

Ограничения будут действовать 9 и 10 октября (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Киеве 9 и 10 октября частично ограничат движение транспорта на улице Юлии Здановской в Голосеевском районе. Ограничения будут действовать по 10 часов в течение двух дней.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.

Когда и где будут действовать ограничения

Движение будет ограничено с 8:00 до 18:00 на улице Юлии Здановской на участке от дома №41 до №47. На этой части будут работать дорожники КП ДЭУ Голосеевского района, которые будут выполнять текущий ремонт покрытия.

Добавим, что улица Юлии Здановской расположена в Голосеевском районе столицы и соединяет несколько жилых кварталов. После завершения ремонта движение обещают полностью восстановить.

Какие работы проводят

Во время ремонта дорожники обновят асфальтовое покрытие для улучшения состояния дороги и безопасности движения. Работы планируют выполнить в течение двух дней, если позволят погодные условия.

Водителей просят учитывать изменения на своем маршруте

В "Киевавтодоре" приносят извинения за временные неудобства и призывают водителей учитывать ограничения при планировании маршрута.

Ограничения будут действовать 9 и 10 октября (скриншот)

Читайте также о том, что 6 октября в Киеве перекрывали движение на участках дорог в центре Киева в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

Ранее мы писали о том, в Киеве ежедневно в 9:00 на Крещатике останавливают движение транспорта на минуту для почтения памяти погибших защитников и мирных жителей от российской агрессии. Ограничение действует от Европейской площади до бульвара Шевченко, кроме спецтранспорта и в случае воздушной тревоги.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевОграничение движения