В Киеве прохожие пытались "отбить" мужчину от ТЦК, полиция достала оружие

Стычка произошла на улице Ливарской в Оболонском районе столицы. В полиции заявили, что полицейские, которые патрулировали вместе с военными ТЦК, заметили двух мужчин, которые вели себя подозрительно и пытались избежать общения.

Во время проведения проверки было установлено, что один из мужчин нарушил законодательство о военной службе. Он совершил попытку скрыться с места происшествия, а его знакомый "оказывал активное сопротивление" - пытался нанести телесные повреждения правоохранителям и военным.

Патрульные задержали обоих мужчин, применив наручники. Во время инцидента возле места происшествия собралась группа людей, которые, по словам полицейских, начали агрессивно себя вести: наносить удары и дергать военных и правоохранителей за форменную одежду.

В полиции пояснили, что патрульные привели табельное огнестрельное оружие в боевую готовность и предупредили присутствующих о возможности его применения в соответствии со ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции".

Отмечается, что после предупреждения толпа разошлась и огнестрельное оружие не применялось. Задержанных доставили в Оболонский РТЦК, где в отношении них были составлены административные материалы.