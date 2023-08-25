В Киеве на Печерске загорелся жилой дом: началась эвакуация

По его словам, пожар начался в квартире на третьем этаже трехэтажного дома. Огонь распространился на крышу здания на площади 1000 квадратных метров.

"Происходит эвакуация жильцов дома. О пострадавших пока нет информации. Медики дежурят на месте", - уточнил мэр.

Пожары в Киеве

Напомним, несколько недель назад в Киеве начался пожар в Подольском районе. Там загорелось здание Американской библиотеки имени В. Китастого в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".

Также мы писали, что недавно в Киеве после взрывов начался пожар в складском помещении Министерства внутренних дел. Там сдетонировал снаряд.