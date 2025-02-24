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В Киеве без отопления остались более 170 домов, повреждена теплосеть

Понедельник 24 февраля 2025 11:04
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В Киеве без отопления остались более 170 домов, повреждена теплосеть Иллюстративное фото: в Киеве без отопления остались более 170 домов, повреждена теплосеть (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Ночью на Теремках было обнаружено повреждение трубопровода магистральной теплосети. Более 170 домов остались без теплоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Киевтеплоэнерго".

Повреждение теплосети, которое произошло без утечки теплоносителя на поверхность, было обнаружено на проспекте Академика Глушкова.

На время работ было приостановлено теплоснабжение на проспекте Голосеевском и в микрорайонах:

  • Теремки-1;
  • Теремки-2;

Без тепла остались:

  • 176 жилых домов;
  • 2 поликлиники;
  • 18 учебных заведений.

"Ремонтные работы начались сразу после обнаружения повреждения. Привлечены аварийные бригады и вся необходимая специальная техника "Киевтеплоэнерго", - пишет канал.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в Киеве недавно произошла авария теплосети на улице Братьев Тарасовцев, 5-Б. Тогда же от теплоснабжения были отключены 44 здания.

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