В Киеве без отопления остались более 170 домов, повреждена теплосеть

Ночью на Теремках было обнаружено повреждение трубопровода магистральной теплосети. Более 170 домов остались без теплоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Киевтеплоэнерго".

Повреждение теплосети, которое произошло без утечки теплоносителя на поверхность, было обнаружено на проспекте Академика Глушкова.

На время работ было приостановлено теплоснабжение на проспекте Голосеевском и в микрорайонах:

Теремки-1;

Теремки-2;

Без тепла остались:

176 жилых домов;

2 поликлиники;

18 учебных заведений.

"Ремонтные работы начались сразу после обнаружения повреждения. Привлечены аварийные бригады и вся необходимая специальная техника "Киевтеплоэнерго", - пишет канал.