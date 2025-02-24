В Киеве без отопления остались более 170 домов, повреждена теплосеть
Ночью на Теремках было обнаружено повреждение трубопровода магистральной теплосети. Более 170 домов остались без теплоснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Киевтеплоэнерго".
Повреждение теплосети, которое произошло без утечки теплоносителя на поверхность, было обнаружено на проспекте Академика Глушкова.
На время работ было приостановлено теплоснабжение на проспекте Голосеевском и в микрорайонах:
- Теремки-1;
- Теремки-2;
Без тепла остались:
- 176 жилых домов;
- 2 поликлиники;
- 18 учебных заведений.
"Ремонтные работы начались сразу после обнаружения повреждения. Привлечены аварийные бригады и вся необходимая специальная техника "Киевтеплоэнерго", - пишет канал.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как в Киеве недавно произошла авария теплосети на улице Братьев Тарасовцев, 5-Б. Тогда же от теплоснабжения были отключены 44 здания.
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