Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве объявили тревогу: в чем причина

Украина, Четверг 13 ноября 2025 14:55

В Киеве объявили тревогу: в чем причина Иллюстративное фото: в Киеве объявили тревогу (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В четверг, 13 ноября, в Киеве был объявлен сигнал воздушной тревоги. В направлении столицы замечен вражеский беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

"БпЛА на Киев с юга, находитесь в укрытиях", - сообщили Воздушные силы.

Обновлено в 15:10

В Киеве объявлено об отбое тревоги.

По состоянию на 14:50 "Шахеды" замечены также в воздушном пространстве Киевской области. А также в ряде восточных и северных областей.

Жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и немедленно направляться в укрытия в случае угрозы. Также в Украине запрещено осуществлять фото- и видеосъемку работы подразделений противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога

В Киеве объявили тревогу: в чем причина

Обстрелы 13 ноября

Ночью российская армия снова нанесла удары по территории Украины, применив ударные беспилотники. На этот раз основное направление атаки пришлось на южные области.

В частности, враг атаковал критическую инфраструктуру в городе Арциз Одесской области. В результате вражеской атаки поврежден объект критической инфраструктуры, административное здание и ремонтные цеха.

Утром четверга под ударом дронов оказался и Николаев. По предварительным данным, в результате атаки ранения получили шесть человек.

По данным Воздушных сил, по состоянию на 10:30, силы противовоздушной обороны сбили или подавили 102 вражеских беспилотника типа "Шахед", "Гербера" и других моделей на севере, востоке и юге страны. Также враг запустил одну баллистическую ракету.

Несмотря на успешную работу ПВО, зафиксировано попадание 36 ударных дронов в 10 локациях. Последствия атак уточняются.

