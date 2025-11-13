В Киеве объявили тревогу: в чем причина
В четверг, 13 ноября, в Киеве был объявлен сигнал воздушной тревоги. В направлении столицы замечен вражеский беспилотник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
"БпЛА на Киев с юга, находитесь в укрытиях", - сообщили Воздушные силы.
Обновлено в 15:10
В Киеве объявлено об отбое тревоги.
По состоянию на 14:50 "Шахеды" замечены также в воздушном пространстве Киевской области. А также в ряде восточных и северных областей.
Жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и немедленно направляться в укрытия в случае угрозы. Также в Украине запрещено осуществлять фото- и видеосъемку работы подразделений противовоздушной обороны.
Где объявлена тревога
Обстрелы 13 ноября
Ночью российская армия снова нанесла удары по территории Украины, применив ударные беспилотники. На этот раз основное направление атаки пришлось на южные области.
В частности, враг атаковал критическую инфраструктуру в городе Арциз Одесской области. В результате вражеской атаки поврежден объект критической инфраструктуры, административное здание и ремонтные цеха.
Утром четверга под ударом дронов оказался и Николаев. По предварительным данным, в результате атаки ранения получили шесть человек.
По данным Воздушных сил, по состоянию на 10:30, силы противовоздушной обороны сбили или подавили 102 вражеских беспилотника типа "Шахед", "Гербера" и других моделей на севере, востоке и юге страны. Также враг запустил одну баллистическую ракету.
Несмотря на успешную работу ПВО, зафиксировано попадание 36 ударных дронов в 10 локациях. Последствия атак уточняются.