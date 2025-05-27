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Россияне запустили несколько групп "Шахедов" по Украине: где угроза ударов

Вторник 27 мая 2025 23:56
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Россияне запустили несколько групп "Шахедов" по Украине: где угроза ударов Иллюстративное фото: в нескольких областях Украины угроза ударов "Шахедами" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики вечером 27 мая запустили в сторону Украины несколько групп дронов-камикадзе. Из-за угрозы вражеских атак в ряде областей объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Воздушные силы ВСУ.

Военные информировали о проникновении ударных беспилотников врага в воздушное пространство Украины еще в 22:46, когда было зафиксировано движение группы дронов-камикадзе через Сумскую область в сторону Полтавской области.

Позже в Воздушных силах рассказали, что также группа ударных беспилотников противника курсирует через территорию Харьковской области.

По состоянию на 23:10 фиксировалось движение российских БПЛА в направлении Миргорода. А еще военные рассказали, что несколько новых групп "Шахедов" через Донецкую область двигались в сторону Днепропетровской области.

Маневрирование "Шахедов"

В Воздушных силах в 23:52 обновили данные о движении дронов-камикадзе врага, и сообщили, что:

  • БПЛА противника наблюдается в Днепропетровской области, и движется мимо Синельниково курсом на запад,
  • в Полтавской области вражеские дроны движутся в сторону Кременчуга.

Представители власти областей, где была объявлена воздушная тревога, призвали местных жителей находиться в укрытиях, соблюдать правило "двух стен", и информ-тишины.

Россияне запустили несколько групп &quot;Шахедов&quot; по Украине: где угроза ударов

Вражеские дроновые атаки

Напомним, в комментарии РБК-Украина начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что во время обстрелов Украины россияне меняют тактику запуска дронов-камикадзе, чтобы попытаться обойти противовоздушную оборону.

Добавим, Игнат также допускает усиление российских дроновых атак по Украине, и обращает внимание, что тенденция ударов "Шахедами" идет к увеличению.

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