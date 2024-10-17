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Атака "Шахедов": в Одессе работает ПВО

Одесса, Четверг 17 октября 2024 01:11
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Атака "Шахедов": в Одессе работает ПВО Фото: в Одессе работает ПВО по отражению вражеской атаки дронами-камикадзе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе в эту ночь, 17 октября, была начата работа сил и средств противовоздушной обороны. Причиной является очередная российская атака с применением дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на представителя Украинской добровольческой армии "Юг" и спикера Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергея Братчука.

Об отражении вражеской воздушной атаки защитниками одесского неба стало известно около часа ночи.

"Одесса. Боевая работа ПВО. Удачной охоты!" - написал представитель ОВА в своем Telegram.

Отметим, перед этим в Воздушных силах ВСУ информировали о движении дронов-камикадзе противника, в частности, в сторону Одесской области и Южного.

Так, военные сообщали о фиксации движения ударных беспилотников врага из акватории Черного моря в направлении Одесской области (Южное).

Добавим, воздушная тревога в Одесской области была объявлена около 00:54.

Ночная атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что вечером в среду, 16 октября, был зафиксирован запуск российскими захватчиками ударных беспилотников типа "Шахед" в направлении Украины.

Так, из-за угрозы дроновых атак в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога. Также в Воздушных силах информировали о работе противовоздушной обороны.

Напомним также, прошлой ночью, 16 октября, росармия запустила по Украине более 130 "Шахедов", а также несколько ракет.

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Одесса ПВО Атака дронов
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