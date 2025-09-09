В Киеве объявили воздушную тревогу: в чем причина

В Киеве и нескольких областях во вторник, 9 сентября, днем объявили воздушную тревогу. Жителей предупреждают об угрозе дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram и Киевскую городскую военную администрацию в Telegram .

При этом Воздушные силы уточнили, что сейчас ударные дроны врага фиксируют в Черниговской области. Они летят в сторону Киевской области (Броварского района).

Жителей столицы призвали срочно пройти к ближайшим укрытиям и оставаться там до завершения тревоги.

"В столице объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы враждебных БпЛА", - сказано в сообщении КГВА.

Атаки дронов

Напомним, последнее время российские оккупанты практически круглосуточно атакуют Украину своими ударными дронами.

В частности, в ночь на 9 сентября россияне атаковали Украину при помощи 84 беспилотников различных типов. Более половины из них были обезврежены.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, Россия снова сфокусировалась на ударах по объектах украинской энергетической инфраструктуры.