ua en ru
Пт, 09 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Киеве воздушная тревога из-за угрозы дронов: уже раздаются взрывы

Украина, Пятница 09 января 2026 23:23
UA EN RU
В Киеве воздушная тревога из-за угрозы дронов: уже раздаются взрывы Фото: люди в метро во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В Киеве около 23:00 9 января объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения российскими оккупантами ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА в Telegram.

"В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно следовать в укрытие гражданской защиты!" - говорится в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что российские беспилотники летят на Киев с запада.

Начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко написал в Telegram, что в столице раздаются взрывы.

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:06 выглядит так:

В Киеве воздушная тревога из-за угрозы дронов: уже раздаются взрывы

Обстрел Киева 9 января

Как известно, враг совершил массированную атаку на Украину и Киев в ночь на 9 января. В столице повреждено много жилых домов, спасатели в напряженном режиме тушили пожары после атак.

Сообщалось о возгорании не только в многоэтажках, но и в автомобилях, а также на открытых территориях. Пострадало от обстрелов также посольство Катара в Киеве.

Известно пока о четырех жертвах в результате обстрела Киева 9 января, среди погибших также медик, который приехал на вызов оказывать помощь раненым. Относительно пострадавших, их в Киеве более 20 человек согласно последним данным.

Из-за атаки РФ на столицу и объекты критической инфраструктуры у людей нет света, тепла и воды. Коммунальщики работают над восстановлением. Жителям Киева пообещали выйти на графики по свету до конца дня, но часть города пока останется без отопления.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Воздушные силы Украины Воздушная тревога
Новости
Зеленский ждет ответа от РФ по мирному плану до конца месяца
Зеленский ждет ответа от РФ по мирному плану до конца месяца
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка