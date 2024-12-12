В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы "Шахедов"

Атаки дронов по Украине

Отметим, Россия с 10 декабря не применяла ударные дроны для своих атак. Это стало небольшой паузой с начала осени, ведь россияне запускают "Шахеды" по Украине каждую ночь.

Подробно о том, почему Россия могла не запускать эти дни "Шахеды", - читайте в материале РБК-Украина.

Также мы писали о том, почему РФ поставила "на паузу" ракетные атаки и каждую ночь бьет дронами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.