У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу "Шахедів"

Атаки дронів по Україні

Зазначимо, Росія з 10 грудня не застосовувала ударні дрони для своїх атак. Це стало невеликою паузою з початку осені, адже росіяни запускають "Шахеди" по Україні щоночі.

Детально про те, чому Росія могла не запускати ці дні "Шахеди", - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також ми писали про те, чому РФ поставила "на паузу" ракетні атаки та щоночі б'є дронами.

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