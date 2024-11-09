В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов

Напомним, что в ночь на 9 октября в Киеве также была объявлена тревога. В тот раз она была связана с угрозой применения дронов-камикадзе россиян.

Ранее сегодня также в Киеве объявляли тревогу. Однако из-за угрозы баллистики.

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