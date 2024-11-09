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Атака "Шахедов": в Киеве объявили воздушную тревогу

Киев, Суббота 09 ноября 2024 01:17
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Атака "Шахедов": в Киеве объявили воздушную тревогу Фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в ночь на 9 ноября объявили воздушную тревогу. Она связана с угрозой дронов-камикадзе противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Сигнал об угрозе вражеских воздушных атак в столице раздался около 01.10.

Жителей Киева призвали немедленно направляться в укрытия, и не покидать безопасные места до отбоя тревоги.

"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию!" - говорится в заявлении начальника КГВА Сергея Попко.

Также в администрации распространили сообщение Воздушных сил о фиксации движения "Шахеда" на востоке Киевской области курсом на столицу.

Атака "Шахедов"

Как сообщалось ранее, вечером 8 ноября российские оккупанты запустили несколько групп дронов-камикадзе по Украине для воздушной атаки. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Атака &quot;Шахедов&quot;: в Киеве объявили воздушную тревогу

Кроме того, ближе к полуночи стало известно об атаке "Шахедов" на Одессу и район. Так, в Одессе раздалась серия взрывов, велась работа сил и средств противовоздушной обороны.

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Киев Воздушная тревога Атака дронов
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