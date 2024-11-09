У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів

Нагадаємо, що в ніч на 9 жовтня в Києві також було оголошено тривогу. Того разу вона була пов'язана із загрозою застосування дронів-камікадзе росіян.

Раніше сьогодні також в Києві оголошували тривогу. Проте через загрозу балістики.

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