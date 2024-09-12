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В Киеве объявили воздушную тревогу из-за ракеты

Фото: воздушная тревога в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 12 сентября, в Киеве в очередной раз объявили воздушную тревогу. На этот раз из-за ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Ракета на Киев", - говорится в сообщении в 04:48

Отметили, что в это время в воздушном пространстве Украины до сих пор фиксируют вражеские дроны. Поэтому в ряде регионов объявлена тревога.

Обновлено в 04:54

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Где объявлена тревога

По состоянию на 04:49 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Напомним, что в ночь с 11 на 12 сентября воздушная тревога в Киеве звучала два раза. Причиной были "Шахеды", которые враг в очередной раз запустил по Украине.

В то же время отметим, что ночью Российская Федерация атаковала город Конотоп Сумской области. Враг задал удары по жилой застройке, уничтожил трамвайные пути и атаковал энергетическую инфраструктуру, из-за чего в городе исчез свет и вода. В результате "прилетов" пострадали по меньшей мере два человека, оба госпитализированы.

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