В Киеве объявили воздушную тревогу из-за ракеты

Напомним, что в ночь с 11 на 12 сентября воздушная тревога в Киеве звучала два раза. Причиной были "Шахеды", которые враг в очередной раз запустил по Украине.

В то же время отметим, что ночью Российская Федерация атаковала город Конотоп Сумской области. Враг задал удары по жилой застройке, уничтожил трамвайные пути и атаковал энергетическую инфраструктуру, из-за чего в городе исчез свет и вода. В результате "прилетов" пострадали по меньшей мере два человека, оба госпитализированы.

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