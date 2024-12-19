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РФ выпустила по Украине 85 дронов и ракеты разных типов: сколько сбила ПВО

Четверг 19 декабря 2024 08:59
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РФ выпустила по Украине 85 дронов и ракеты разных типов: сколько сбила ПВО Фото: сколько дронов и ракет России сбила украинская ПВО в ночь на 19 декабря (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

В ночь на 19 декабря Россия осуществила очередную воздушную атаку на Украину, запустив 85 дронов, 2 баллистические ракеты "Искандер-М" и одну управляемую авиационную ракету Х-59/69.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Россия осуществляла свои удары с разных направлений:

  1. Баллистические ракеты "Искандер-М" были выпущены с территории оккупированного Крыма, а также Ростовской области.
  2. Управляемая авиационная ракета Х-59/69 летела в направлении Украины из Курской области.
  3. Дроны были выпущены из районов Брянска, Курска, Миллерово и Орла.

Украинские Воздушные силы совместно с Силами обороны эффективно противодействовали атаке.

По состоянию на 8:30 утра сообщается о:

  • сбитии 45 вражеских ударных беспилотников;
  • нейтрализации 40 дронов-имитаторов, которые локально были потеряны.

Дроны были успешно уничтожены над Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областями.

Благодаря слаженной работе авиации, зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп и средств РЭБ удалось избежать попаданий БПЛА в критическую инфраструктуру или другие объекты.

Ракетные удары вызвали повреждения частных, многоквартирных домов и муниципального имущества в Сумской и Днепропетровской областях. Предварительно сообщений о погибших или пострадавших нет.

Российские обстрелы Украины

С начала полномасштабного вторжения Россия систематически осуществляет обстрелы, которые представляют угрозу как для объектов гражданской инфраструктуры, так и для мирного населения.

Для атак оккупанты используют широкий арсенал вооружения, в частности дроны, ракеты и другие виды оружия.

Поэтому Украине нужны системы ПВО ради того, чтобы защитить мирное население, которое чаще всего становится жертвой российских ракет.

К примеру, президент Владимир Зеленский уже обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте вопрос усиления ПВО.

К тому же украинские военные продолжают наносить потери врагу. С 18 на 19 декабря было ликвидировано 1530 солдат РФ, 27 боевых бронированных машин и 5 танков.

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