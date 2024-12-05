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В Киеве объявлена тревога из-за угрозы российских "Шахедов"

Четверг 05 декабря 2024 22:07
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В Киеве объявлена тревога из-за угрозы российских "Шахедов" Иллюстративное фото: в Киеве объявлена тревога 5 декабря (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация запустила беспилотники типа "Шахед" по территории в Украине вечером четверга, 5 декабря. В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА, Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, вражеские беспилотники движутся по территории Украины с разных направлений. Они зафиксированы в восточных и северных областях.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты", - сообщили в КГВА.

В Воздушных силах заявили, что вражеские дроны движутся в разных направлениях:

  • в Сумской области - через Глухов, Ромны курсом на Черниговщину;
  • в Черниговской области дроны движутся в направлении Киевской области;
  • в Полтавской области дроны замечены в пригороде Полтавы;
  • в Киевской области беспилотники в районе Броваров, Борисполя и Дымера.

Напомним, что жителей областей где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

В Киеве объявлена тревога из-за угрозы российских &quot;Шахедов&quot;

Обстрелы Украины

Следует отметить, что с начала осени Россия усилила воздушные атаки по территории Украины. Обстрелы инфраструктуры проходят почти каждый день.

В ответ на это была усиленная работа Воздушных сил. Подробнее о работе ПВО, можно узнать в материале РБК-Украина .

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В Киеве объявлена тревога из-за угрозы российских "Шахедов"
В Киеве объявлена тревога из-за угрозы российских "Шахедов"
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