В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за атаки "Шахедов"

Обстрелы Киева

Напомним, за несколько минут до объявления тревоги в столице, сообщалось о работе сил ПВО по вражеским БпЛА в Киевской области.

В ночь на 3 октября Киев и область также атаковали российские ударные беспилотники.

Обломки сбитого дрона упали возле многоэтажки. Впрочем, ни один из вражеских БпЛА не достиг своей цели.

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