В Киеве объявлена воздушная тревога, работает ПВО

Начальник КГВА Сергей Попко отметил, что воздушная тревога в Киеве связана с угрозой применения БпЛА.

В городе уже прогремели взрывы. Дроны заходят на город с севера через Вышгород.

"В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - написал Попко.

По состоянию на 2:16 воздушная тревога объявлена в Киевской и Черниговской областях.

В 2:51 в Киеве, Киевской и Черниговской областях прозвучал отбой воздушной тревоги.

Атака "Шахедов"

Около полуночи 15 марта россияне запустили ударные дроны типа "Шахед" с территории Белгородской области.

Беспилотники двигались через Сумскую, Черниговскую и север Киевской области, где по ним работали силы ПВО.

Вечером в четверг, 14 марта, российские захватчики в очередной раз атаковали южные и центральные области ударными беспилотниками типа "Шахед".

Во время атаки один из дронов попал в жилой дом. Сначала сообщалось о трех раненных людях, их доставили в больницу.

Во время атаки один из дронов попал в жилой дом. Погиб один, ранены четыре человека.

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