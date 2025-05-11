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Впервые после "перемирия" Путина: российские дроны атакуют Киевскую область

Воскресенье 11 мая 2025 05:17
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Впервые после "перемирия" Путина: российские дроны атакуют Киевскую область Фото: на Киевщине силы ПВО сбивают российские ударные БпЛА (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

Российские ударные дроны зашли в воздушное пространство Киевской области. В регионе работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации.

Воздушная тревога в области из-за атаки дронов была объявлена в 04:16.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - сообщили в администрации в 04:59.

Жителей области просят не фотографировать и не снимать работу защитников, а также не пренебрегать правилами безопасности.

"Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - отметили в администрации.

Атака российских дронов

Напомним, в полночь 11 мая завершилось "гуманитарное перемирие", которое было объявлено российским диктатором Владимиром Путиным с 8 мая.

Российские террористы сразу же запустили по Украине ударные дроны одновременно с нескольких направлений.

Накануне США и ЕС призвали Кремль объявить 30-дневное перемирие в войне с 12 мая. В случае отказа, России пригрозили новыми жесткими санкциями.

Однако Москва отказалась от этого предложения. Вместо этого Путин заявил о готовности возобновить мирные переговоры с Украиной в Стамбуле безо всяких условий.

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Атака дронов
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