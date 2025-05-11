Впервые после "перемирия" Путина: российские дроны атакуют Киевскую область

Российские ударные дроны зашли в воздушное пространство Киевской области. В регионе работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации.

Воздушная тревога в области из-за атаки дронов была объявлена в 04:16.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - сообщили в администрации в 04:59.

Жителей области просят не фотографировать и не снимать работу защитников, а также не пренебрегать правилами безопасности.

"Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - отметили в администрации.