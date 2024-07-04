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В Киеве на Подоле разгорелся большой пожар: что известно

Четверг 04 июля 2024 16:51
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В Киеве на Подоле разгорелся большой пожар: что известно Фото: пожар на Подоле 4 июля (РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Масштабный пожар начался в промышленной зоне в одном из районов Киева днем четверга, 4 июля. Там горит складское помещение.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель ГСЧС Украины в городе Киеве Павел Петров.

По данным ГСЧС, в Киеве на Подоле горит двухэтажное складское помещение. По состоянию на 16:45 площадь пожара составляет 400-500 квадратных метров. В настоящее время спасатели работают над ликвидацией пожара.

По предварительным данным, пострадавших на месте пожара нет.

Напомним, в социальных сетях начали распространяться фото и видео масштабного пожара в Киеве на Подоле. Над городом поднимался большой черный столб дыма.

Позже в ГСЧС опубликовали фото с места пожара и уточнили, что огонь из одного здания распространился на соседние склады. Примерная площадь 500 квадратных метров.

Фото: пожар на Подоле 4 июля (t.me/dsns_telegram)

Ранее РБК-Украина сообщало, что жителей Киева и области предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности, который продержится несколько дней.

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