Киевлян предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности

Жителей Киева и области предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности, который продержится несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской ОВА.

В администрации объяснили, что с 4 по 7 июля в Киевской области будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)", - добавили в ОВА.