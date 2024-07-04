Киевлян предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности
Жителей Киева и области предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности, который продержится несколько дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской ОВА.
В администрации объяснили, что с 4 по 7 июля в Киевской области будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.
"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)", - добавили в ОВА.
Напомним, что в начале месяца украинский гидрометцентр предупредил украинцев о ряде опасных природных явлений, которые могут наблюдаться в ближайшие несколько дней.
Мы также сообщали, что сегодня в Киеве ограничили проезд грузовиков из-за жары.
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