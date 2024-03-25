В Киеве и ряде областей объявлена тревога. Предупреждают о баллистике

В ряде регионов Украины сегодня, 25 марта, была объявлена воздушная тревога. Предупреждают об угрозе баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту воздушных тревог.

Воздушная тревога была объявлена сначала в Киеве (17:23), затем в ряде областей - Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях.

Обновлено в 17:31.

Воздушные силы сообщили о движении ракет в направлении Кировоградской области.

Также в Одессе были слышны взрывы, а тревога распространилась на все восточные области.

Обновлено в 17:45.

Сигнал воздушной тревоги объявлен по всей Украине. Воздушные силы предупредили о ракетной угрозе в Одессе – там были слышны взрывы.

Обновлено в 18:00.

Киевлян предупредили, что поезда в метро курсируют по красной линии от станции "Академгородок" до станции "Театральная". А вот станции метро "Арсенальная" и "Хрещатик" работают в режиме укрытия.

"Напоминаем, что во время воздушной тревоги метро не курсирует по наземным участкам", - сказано в сообщении КГГА.

Обновлено в 18:13.

В Киеве и по областям начали объявлять об отбое тревоги.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Ракетный удар по Киеву

Около 10:30 25 марта в части регионов Украины была объявлена воздушная тревога, в том числе в Киеве и области. В воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики. Почти сразу в Киеве прогремели взрывы .

Обломки ракет рухнули в нескольких районах столицы. В частности, в результате ракетной атаки поврежден многоэтажный дом в Печерском районе. Первоначально было известно о двух пострадавших. Затем количество раненых начало расти. Известно, что у пяти из 10 пострадавших зафиксировали острую реакцию на стресс.

Добавим, что РФ ударила по Киеву двумя баллистическими ракетами, запущенными с территории временно оккупированного Крыма. Их удалось сбить. Этот удар РФ стал третьим по столице за последние пять дней. Подробнее о последствиях атаки – в материале РБК-Украина .

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