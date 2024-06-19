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В Киеве из-за разрушения путепровода изменили движение общественного транспорта: детали

Среда 19 июня 2024 22:23
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В Киеве из-за разрушения путепровода изменили движение общественного транспорта: детали Фото: в Киеве обрушилась часть Воздушнофлотского путепровода (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

Вечером среды, 19 июня, в Киеве обрушилась часть Воздухофлотского путепровода. Из-за этого было изменено движение общественного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевпасстранс.

Как сообщили в ведомстве, из-за ликвидации последствий разрушения Воздухофлотского путепровода организовано дублирующее автобусное сообщение по следующей схеме движения: ул. Старовокзальная – пл. Галицкая – просп. Берестейский – ул. Борщаговская до Окружной дороги.

Кроме того, там перекрыто движение автомобилей на границе улиц Борщаговской и Жилянской под мостом.

Также известно, что на месте работает 17 человек личного состава и пять единиц техники. О ситуации с путепроводом – читайте в материале РБК-Украина.

Обвал Дегтяровского моста

Напомним, в прошлом году в Киеве реконструировали Дегтяревский путепровод. Однако в сентябре 2023 года там обрушилась часть моста, тогда отмечали, что ответственность за инцидент несет подрядчик.

В конце 2023 года движение по Дегтяревскому мосту уже возобновили .

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