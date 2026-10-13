Как бизнесу и экономике выстоять в условиях войны: программа и спикеры КМЭФ-2026

26 жовтня у Києві пройде 12-й Київський міжнародний економічний форум (КМЕФ). Очікується понад 500 учасників - власників і керівників українських та міжнародних компаній, представників уряду, інвесторів, дипломатів та експертів.

РБК-Украина рассказывает подробнее о форуме, его программе и спикерах.

Что на повестке дня КМЭФ 2026

Главная тема форума - "Люди. Бизнес. Экономика. Что дальше?".

В центре дискуссий - как бизнесу и экономике выстоять в новых условиях, адаптироваться и вернуться к росту.

Регистрация участников доступна на сайте КМЭФ.

Прогнозы и вызовы для бизнеса: контекст форума

На пятом году полномасштабной войны давление на украинскую экономику усиливается. Под ударами - производства, энергетика, порты, железная дорога, логистические центры и другая критическая для бизнеса инфраструктура.

По оценке Минэкономики, прямые убытки от разрушений ежегодно могут достигать около 10 млрд долларов, а вместе с блокадой морских портов они уже стоили Украине в 2026 году около 1,5 процентного пункта ВВП.

По октябрьскому прогнозу Всемирного банка рост экономики Украины замедлится до 1,2% в 2026 году и составит 1,5% в 2027-м, если активные боевые действия будут продолжаться. В предварительных прогнозах для 2027 года банк прогнозировал 4% при условии их завершения до конца 2026 года.

"Если раньше в центре дискуссии был вопрос восстановления Украины, сегодня фокус сместился на то, как обеспечить устойчивость экономики уже сейчас. Бизнесу нужны решения, которые помогут защищать активы, сохранять производство и продолжать инвестировать даже в условиях войны", - отмечает Василий Хмельницкий, инициатор КМЭФ, основатель холдинга UFuture.

Защита активов, энергетика и финансирование: о чем будут говорить на КМЭФ

Программа КМЭФ 2026 года включает 12 панельных дискуссий.

В центре обсуждения:

физическая защита бизнеса,

работа во время воздушных тревог,

децентрализованная логистика и энергоснабжение,

устойчивость связи,

страхование военных рисков,

возмещение ущерба за утраченные активы,

доступ к финансированию и сохранению макростабильности.

Среди ключевых тем также - адаптация государственной стратегии промышленного развития и энергетической политики к новым условиям, экономические приоритеты государства, международное сотрудничество и евроинтеграция в условиях новых вызовов.

Отдельное внимание - опыту прифронтовых городов и решениям, которые там уже работают.

Кто выступит на форуме

Среди спикеров КМЭФ-2026:

Александр Комаров , СЕО и президент группы Киевстар;

, СЕО и президент группы Киевстар; Руслан Шостак , Президент Корпорации TERWIN, основатель EVA и VARUS;

, Президент Корпорации TERWIN, основатель EVA и VARUS; Франсис Малиж , управляющий директор ЕБРР в секторе финансовых учреждений;

, управляющий директор ЕБРР в секторе финансовых учреждений; Юлия Свириденко , Президент бизнес-школы KSE;

, Президент бизнес-школы KSE; Вячеслав Климов , Совладелец группы компаний NOVA;

, Совладелец группы компаний NOVA; Доминикас Тучкус , Инвестиционный директор Amber Infrastructure Fund;

, Инвестиционный директор Amber Infrastructure Fund; Игорь Никонов , Основатель девелоперской компании KAN Development;

, Основатель девелоперской компании KAN Development; Томаш Фиала , Основатель Dragon Capital;

, Основатель Dragon Capital; Инга Андреева , Генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове;

, Генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове; Дэвид Годфри, член правления British-Russian Economic Future, эксгендиректор UK Export Finance.

От топливной логистики до распределенной генерации: как бизнес адаптируется к кризисам

У украинской экономики уже есть опыт быстрой адаптации во время кризиса. В 2022 году после уничтожения Кременчугского НПЗ и дефицита топлива страна перестроила топливную логистику, а тысячи предприятий релоцировались из прифронтовых регионов в глубь страны.

После блокады традиционных морских маршрутов в 2023 году заработал украинский морской коридор, а после масштабных атак на энергосистему в прошлом году бизнес и государство начали активно развивать распределенную генерацию.

"Сегодня разговор о будущем должен начинаться с поиска практических решений, которые бизнес, государство и международные партнеры могут принимать уже сейчас, чтобы сохранить устойчивость и вернуть экономику к росту. Именно об этом КМЭФ в этом году", - говорит CEO КМЭФ Юрий Пивоваров.

Как сообщают организаторы, аккредитация медиа на форум продолжается до 21 октября по ссылке.