ua en ru
Пт, 16 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

В Киеве обсудят будущее украинских технологий на TECHNOVATION 2026

17:55 16.10.2026 Пт
2 мин
promo
aimg Юлия Бойко
В Киеве обсудят будущее украинских технологий на TECHNOVATION 2026 На TECHNOVATION 2026 обсудят будущее новейших технологий (фото: technovation.kyiv.ua)
Додати як бажане джерело в Google

В столице состоится масштабная конференция TECHNOVATION 2026, посвященная развитию украинских технологий, искусственному интеллекту и масштабированию бизнеса на глобальных рынках.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение организаторов мероприятия.

Что известно о TECHNOVATION 2026

Конференцию организует Diia.City Union. К участию планируется привлечь более 200 представителей правительства, украинского и международного бизнеса, технологических компаний и инвесторов.

TECHNOVATION станет площадкой для обсуждения роли украинских технологий в мировой экономике и возможностей развития отечественных компаний на международных рынках.

Украинские разработки, цифровые решения и искусственный интеллект уже меняют разные отрасли экономики. Одной из ключевых задач остается превращение технологического потенциала страны в устойчивое конкурентное преимущество. Речь идет не только о создании новых продуктов, но и об их масштабировании, выходе на международные рынки и способности конкурировать с глобальными игроками.

Участники конференции рассмотрят эти вопросы в контексте новой геополитической и экономической реальности, в которой технологический сектор играет все более важную роль.

Что будут обсуждать на TECHNOVATION 2026

Программа конференции предусматривает разговор с министершей цифровой трансформации Украины Оксаной Ферчук в формате fireside chat, две тематические дискуссии и публичную дискуссию с генералом Китом Келлогом, бывшим специальным представителем США по вопросам Украины.

Одна из панельных дискуссий будет называться "Украинские инновации на глобальной арене". Участники будут говорить о том, как украинским технологическим компаниям масштабировать бизнес, выходить на международные рынки и конкурировать с иностранными производителями и разработчиками.

Отдельное внимание будет уделено трансформации традиционных отраслей под влиянием новых технологий. Дискуссия "Как технологии трансформируют индустрии" будет посвящена использованию искусственного интеллекта, цифровизации и инновационных решений в бизнесе. В частности, речь пойдет о том, как технологии изменяют устоявшиеся бизнес-модели и подходы к работе компаний.

Еще одной частью программы станет публичная дискуссия с генералом Китом Келлогом, бывшим специальным представителем США по Украине. В то же время, конкретную тему этого разговора организаторы в анонсе не уточнили.

Конференция состоится 27 октября в рамках Киевского международного экономического форума.

Подробная информация о мероприятии и регистрации для участников доступна на официальном сайте TECHNOVATION.

Напомним, ранее мы писали, что Claude всего лишь через 21 час открыл новый биологический механизм.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
IT Форум
Новости
США до сих пор не возобновили полноценную работу Starlink, но увеличили скорость, - Зеленский
США до сих пор не возобновили полноценную работу Starlink, но увеличили скорость, - Зеленский
Аналитика
"Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов