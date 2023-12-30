В Киеве в новогоднюю ночь спасатели будут работать в усиленном режиме

"Спасатели в усиленном режиме будут работать на страже безопасности граждан. Будем благодарны каждому жителю столицы, которые безопасно встретят Новый год. Соблюдайте все правила безопасности. Берегите себя и родных!" - заявил начальник ГУ ГСЧС в Киеве Сергей Кривошлыков.

Отметим, что в столице в новогоднюю ночь не будут менять время комендантского часа. Он продлится, как и обычно, с 00:00 до 05:00.

Украина готовится к атакам РФ зимой

Украинцев накануне осени и зимы предупреждают о вероятных новых массовых обстрелах со стороны оккупантов. Целью россиян может стать энергетика Украины. Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света.

При этом ГУР подтверждает, что Россия накапливает ракеты для повторения массированных ударов. Но, по мнению разведчиков, масштабы обстрелов будут меньше.

Кроме того, спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявлял, что украинцам необходимо подготовиться к любым провокациям в новогоднюю ночь.

Массированная атака

Россияне вчера выпустили 158 ракет разных типов и ударных дронов по Украине. Силы ПВО сбили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Прилеты" зафиксированы в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Запорожской, Сумской, Львовской, Днепропетровской областях. Под ударом были дома, ТРЦ, роддом, объекты критической инфраструктуры.

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