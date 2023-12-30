У Києві в новорічну ніч рятувальники працюватимуть у посиленому режимі

"Рятувальники у посиленому режимі працюватимуть на варті безпеки громадян. Будемо вдячні кожному мешканцю столиці, які безпечно зустрінуть Новий рік. Дотримуйтесь усіх правил безпеки. Бережіть себе та рідних!" - заявив начальник ГУ ДСНС у Києві Сергій Кривошликов.

Зазначимо, що у столиці в новорічну ніч не змінюватимуть час комендантської години. Вона триватиме, як і зазвичай, від 00:00 до 05:00.

Україна готується до атак РФ взимку

Українців напередодні осені та зими попереджають про ймовірні нові масові обстріли з боку окупантів. Ціллю росіян може стати енергетика України. Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла.

При цьому ГУР підтверджує, що Росія накопичує ракети для повторення масованих ударів. Але, на думку розвідників, масштаби обстрілів будуть меншими.

Крім того, речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявляв, що українцям необхідно підготуватись до будь-яких провокацій в новорічну ніч.

Масована атака

Росіяни вчора випустили 158 ракет різних типів та ударних дронів по Україні. Сили ППО збили 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Прильоти" зафіксовані у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Запорізькій, Сумській, Львівській, Дніпропетровській областях. Під ударом були будинки, ТРЦ, пологовий будинок, об'єкти критичної інфраструктури.

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