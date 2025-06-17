В Киеве назвали количество ракет и дронов, которые ночью атаковали столицу

По его данным, этой ночью в Киеве и в окрестностях "враг применил 175 дронов, более 14 крылатых ракет, по меньшей мере две баллистики".

"Характер повреждений - прямой наводкой на жилую застройку. Ракетами - от верхних этажей до подвального помещения", - написал он.

Ткаченко рассказал, что больше всего жилья и имущества обычных киевлян враг уничтожил в Соломенском и Дарницком районах. Сейчас в Дарницком районе также развернули штаб во Дворце культуры "Дарница". В Шевченковском районе - библиотека имени Костомарова.