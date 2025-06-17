В Киеве назвали количество ракет и дронов, которые ночью атаковали столицу

Российские войска осуществили массированный обстрел Киева ночью 17 июня. Под ударом оказались жилые дома в разных районах города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.
По его данным, этой ночью в Киеве и в окрестностях "враг применил 175 дронов, более 14 крылатых ракет, по меньшей мере две баллистики".
"Характер повреждений - прямой наводкой на жилую застройку. Ракетами - от верхних этажей до подвального помещения", - написал он.
Ткаченко рассказал, что больше всего жилья и имущества обычных киевлян враг уничтожил в Соломенском и Дарницком районах. Сейчас в Дарницком районе также развернули штаб во Дворце культуры "Дарница". В Шевченковском районе - библиотека имени Костомарова.
Напомним, российские войска нанесли ракетно-дроновой удар по Киеву ночью 17 июня. Известно о последствиях в 27 локациях. К тушению пожаров привлекли авиацию.
В Соломенском районе Киева по многоэтажке ударила баллистическая ракета. Она фактически прошла все девять этажей сверху донизу. Сейчас разбирают завалы в жилом доме.
Сейчас известно уже о 14 погибших, но точной информации пока нет, поскольку на местах работают спасатели. Количество пострадавших в столице увеличивается. Сейчас их 60, по меньшей мере 5 пропавших без вести. Более 40 человек доставили в медучреждения города.
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