У Києві назвали кількість ракет та дронів, які вночі атакували столицю

За його даними, цієї ночі в Києві та на околицях "ворог застосував 175 дронів, понад 14 крилатих ракет, щонайменше дві балістики".

"Характер пошкоджень - прямою наводкою на житлову забудову. Ракетами - від верхніх поверхів до підвального приміщення", - написав він.

Ткаченко розповів, що найбільше житла і майна звичайних киян ворог знищив в Соломʼянському та Дарницькому районах. Зараз у Дарницькому районі також розгорнули штаб у Палаці культури "Дарниця". У Шевченківському районі - бібліотека імені Костомарова.