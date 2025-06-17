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У Києві назвали кількість ракет та дронів, які вночі атакували столицю

Фото: Удар по Києву 17 червня нанесли 175 дронів та 16 ракет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Російські війська здійснили масований обстріл Києва вночі 17 червня. Під ударом опинилися житлові будинки у різних районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в Telegram.

За його даними, цієї ночі в Києві та на околицях "ворог застосував 175 дронів, понад 14 крилатих ракет, щонайменше дві балістики".

"Характер пошкоджень - прямою наводкою на житлову забудову. Ракетами - від верхніх поверхів до підвального приміщення", - написав він.

Ткаченко розповів, що найбільше житла і майна звичайних киян ворог знищив в Соломʼянському та Дарницькому районах. Зараз у Дарницькому районі також розгорнули штаб у Палаці культури "Дарниця". У Шевченківському районі - бібліотека імені Костомарова.

 

Удар по Києву 17 червня

Нагадаємо, російські війська нанесли ракетно-дроновий удар по Києву вночі 17 червня. Відомо про наслідки у 27 локаціях. До гасіння пожеж залучили авіацію.

У Солом'янському районі Києва по багатоповерхівці вдарила балістична ракета. Вона фактично пройшла всі дев'ять поверхів зверху донизу. Зараз розбирають завали в житловому будинку.

Наразі відомо вже про 14 загиблих, але точної інформації поки немає, оскільки на місцях працюють рятувальники. Кількість постраждалих у столиці збільшується. Наразі їх 60, щонайменше 5 зниклих безвісти. Понад 40 людей доставили в медзаклади міста.

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