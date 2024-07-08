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В Киеве закрыли наземную ветку метро на левый берег для обследования после ракетной атаки

Украина, Понедельник 08 июля 2024 14:30
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В Киеве закрыли наземную ветку метро на левый берег для обследования после ракетной атаки Фото: Метро в Киеве на левый берег закрыли после ракетной атаки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Киеве после ракетной атаки закрыли наземную ветку метро на левом берегу. Поезда "красной" линии метро курсируют от станции "Академгородок" до "Арсенальной".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Движение поездов по наземной части от станции "Днепр" до станции "Лесная" временно не осуществляется", - говорится в сообщении.

Как заявили в пресс-службе, ограничения в работе "красной" линии метро введены из соображений безопасности и для полного обследования открытого участка после массированного ракетного обстрела столицы.

О возобновлении работы метрополитена в обычном режиме проинформируют дополнительно.

Напомним, российская армия нанесла два ракетных удара по Киеву 8 июля. Около 9:40 Россия нанесла удар по детской больнице "Охматдет", в результате чего погибли два человека. Под завалами могут находиться люди. Также пострадали объекты инфраструктуры и жилые дома.

В результате ракетного удара около 13:00 в Днепровском районе было повреждено многоэтажное здание медцентра, где погибли четыре человека.

Всего 8 июля в Киеве погибло по меньшей мере 15 человек.

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