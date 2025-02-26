В Киеве предупредили об ухудшении состояния воздуха: где самый высокий уровень загрязнения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как объясняет КГГА, причиной ухудшения состояния воздуха является накопление взвешенных веществ, то есть, пыли. В частности маловетреная погода, а также повышение атмосферного давления не способствует рассеиванию примесей.

Фото: в Киеве временное ухудшение состояния воздуха (asm.kyivcity.gov.ua)

В КГГА советуют:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

использовать очиститель воздуха в случае его наличия.

Почему загрязнение накапливается в воздухе зимой

Как пояснили в Укргидрометцентре, капли тумана захватывают и удерживают мелкие твердые и жидкие частицы, в частности PM2.5, которые образуются при сгорании топлива. Зимой, когда температура низкая, а влажность высокая, туман накапливает больше вредных веществ, чем в теплые сезоны.

Явление температурной инверсии, когда холодный воздух у поверхности не может подняться вверх, способствует скоплению загрязнителей в нижних слоях атмосферы.

В условиях антициклона слабый ветер не рассеивает загрязняющие вещества, что приводит к их накоплению.