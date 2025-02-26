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В Киеве предупредили об ухудшении состояния воздуха: где самый высокий уровень загрязнения

Среда 26 февраля 2025 09:11
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В Киеве предупредили об ухудшении состояния воздуха: где самый высокий уровень загрязнения Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве фиксируется ухудшение качества воздуха. Худшая ситуация - на левом берегу столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как объясняет КГГА, причиной ухудшения состояния воздуха является накопление взвешенных веществ, то есть, пыли. В частности маловетреная погода, а также повышение атмосферного давления не способствует рассеиванию примесей.

В Киеве предупредили об ухудшении состояния воздуха: где самый высокий уровень загрязнения

Фото: в Киеве временное ухудшение состояния воздуха (asm.kyivcity.gov.ua)

В КГГА советуют:

  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • использовать очиститель воздуха в случае его наличия.

Почему загрязнение накапливается в воздухе зимой

Как пояснили в Укргидрометцентре, капли тумана захватывают и удерживают мелкие твердые и жидкие частицы, в частности PM2.5, которые образуются при сгорании топлива. Зимой, когда температура низкая, а влажность высокая, туман накапливает больше вредных веществ, чем в теплые сезоны.

Явление температурной инверсии, когда холодный воздух у поверхности не может подняться вверх, способствует скоплению загрязнителей в нижних слоях атмосферы.

В условиях антициклона слабый ветер не рассеивает загрязняющие вещества, что приводит к их накоплению.

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