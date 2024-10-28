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Во Львове запустят такси во время комендантского часа: что известно

Понедельник 28 октября 2024 15:33
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Во Львове запустят такси во время комендантского часа: что известно Фото: такси (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

С 26 октября во Львове стартует пилотный проект, который позволит определенным категориям граждан вызвать такси в период комендантского часа (с 00:00 до 05:00) из-за популярных приложений Bolt и Uklon.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг во Львовской ОГА.

Отмечается, что инициатива, которая имеет поддержку Львовского ОВА, городского совета и IT-кластера, направлена на повышение мобильности ночью для пассажиров железнодорожного транспорта и лиц с критическими потребностями.

Как отметил представитель Львовской ОВА Тарас Грень, для передвижения по Львову водители сервисов должны иметь специальные пропуска в комендатуре и обновленные военно-учетные документы.

Однако сообщается, что пассажирам такси соответствующие пропуска не понадобятся, поскольку большинство из них пользуются такси ночью для доезда на вокзал или больницы.

По словам первого заместителя городского головы Андрея Москаленко, около 20-30 поездов прибывают во Львов во время комендантского часа, поэтому новая услуга позволит обеспечить их пассажирам комфортное и безопасное передвижение по городу.

Запуск проекта поможет создать прозрачные условия работы ночного транспорта и обеспечит безопасность граждан и гостей города во время комендантского часа.

Напомним, что вызвать такси через приложение Uklon во время комендантского часа можно было до 14 марта 2024 года.

Потом это стало невозможным не только во Львове, но и в Киеве. С соответствующим запросом тогда в компанию обращалась Патрульная полиция Киева.

Также добавим, что даже в такси пассажиры не должны нарушать правила дорожного движения. В частности, за не пристегнутый ремень безопасности у пассажира в Украине предусмотрена административная ответственность. Штраф может заплатить не только виновный пассажир, но водитель.

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