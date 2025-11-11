В Киеве возможны остановки электротранспорта: какая причина

Напомним, в энергосистеме Украины сохраняется сложная ситуация из-за последствий российских обстрелов и непогоды. Объемы отключения света были увеличены.

Вечером накануне Воздушные силы Украины зафиксировали движение вражеских ударных дронов в направлении южных регионов. По данным мониторинговых ресурсов, российские войска запустили около 30 беспилотников типа "Шахед".

Утром 11 ноября в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара. Во время тревоги в Харькове прогремели взрывы.

Городской голова Игорь Терехов уточнил, что взрывы произошли не в черте города, а на территории Харьковской области.

Также российские дроны атаковали Одесскую область - в результате ударов повреждены объекты энергетической инфраструктуры и железнодорожные пути.