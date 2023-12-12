В Киеве между Демеевской и Лыбидской запустят автобус: какая схема движения

Наземный транспорт будет курсировать между станциями метрополитена "Лыбидская" и "Демеевская".

В ведомстве отметили, что организация такого автобусного маршрута проводится в целях улучшения транспортного обслуживания пассажиров.

Какая схема движения автобусов

Улица Антоновича - бульвар Николая Михновского - проспект Голосеевский - проспект Науки - улица Саперно-Слободская - проспект Науки - бульвар Николая Михновского - улица Большая Васильковская - улица Загородняя - улица Антоновича.

Схема временного маршрута автобусов №60 в Киеве (фото: Киевпастранс)

Что предшествовало

Напомним, 8 декабря в Киеве было закрыто движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки". Причиной тому стала разгерметизация тоннеля метро, поэтому перегон закрыли на ремонт. Ориентировочный термин ремонта - полгода.

В КГГА сообщили, что в столице будет курсировать наземный транспорт, что будет дублировать маршруты закрытых станций.

По словам главы МВД Игоря Клименко, движение на Лыбидской площади урегулируют, поскольку там станет больше транспорта из-за закрытия метро. Позже патрульная полиция показала новую схему движения транспорта.

Добавим, что 9 декабря в КГГА рассказали о планах запустить челночное движение по неповрежденному тоннелю между станциями метро "Теремки" и "Демеевская".