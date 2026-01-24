RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Киеве за месяц подскочили цены на жилье: сколько теперь стоят квартиры

Насколько выросли цены на жилье в Киеве (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Несмотря на обстрелы и проблемы с коммунальными коммуникациями, цены на вторичном рынке жилья в Киеве продолжают расти. В течение декабря и почти половины января средняя стоимость 1-комнатных квартир поднялась на 3%, 2-комнатных - на 3,8%, а 3-комнатных - почти на 6,7%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.

Сколько теперь стоит жилье в Киеве

В разрезе года подорожание еще существеннее: 1-комнатные квартиры стали дороже на 13,3%, 2-комнатные - на 11,2%, 3-комнатные - на 14,3%.

Средние цены в столице сейчас составляют:

  • 1-комнатные - 68 тысяч долларов;
  • 2-комнатные - 109 тысяч долларов;
  • 3-комнатные - 160 тысяч долларов.

Динамика роста изменений на жилье в Киеве (инфографика ЛУН)

Продажи замедлились: сроки экспозиции выросли

ЛУН также зафиксировал увеличение сроков пребывания квартир на рынке. 3-комнатные квартиры теперь продаются в среднем 80 дней (на 15 дней дольше, чем в ноябре 2025 года).

1-комнатные квартиры - 43 дня, что на 6 дней больше, чем накануне. 2-комнатные остаются самыми "ходовыми" - срок экспозиции увеличился всего на 2 дня, до 57 дней.

Срок, за который в среднем продают квартиры в Киеве (инфографика ЛУН)

Спрос держит цены на высоком уровне

"Несмотря на обстрелы и коммунальные проблемы, цены на вторичке не просто держатся, а растут", - отмечает руководитель ЛУН Статистика Людмила Кирюхина.

По ее словам, для падения цен киевляне должны массово выезжать из города навсегда, а этого не происходит.

"Люди продолжают рассчитывать жить в городе в долгосрочной перспективе, несмотря на текущие сложности", - добавляет она.

Кроме того, рост сроков экспозиции квартир эксперт объясняет сезонными колебаниями.

"Если сравнить с декабрем 2024 года, "ходовые" 1- и 2-комнатные квартиры продаются всего на 2-3 дня дольше", - подчеркивает Кирюхина.

Ранее мы писали о том, почему жилье на правом берегу Киева значительно дороже, чем на левом, а также почему иногда в пригороде выше цены на недвижимость, чем в столичных районах.

Читайте также о том, сколько сейчас стоит аренда домов под Киевом и не будет ли "обвала" рынка из-за проблем со светом в столице.

