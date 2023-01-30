Как будут отключать свет в регионах Украины сегодня (список)

В Украине продолжаются отключения электроэнергии в рамках лимитов, представленных "Укрэнерго" для каждого региона. В каких-то областях ожидаются плановые, а где-то и аварийные отключения.

РБК-Украина собрала данные от облэнерго и "ДТЭК".

Киев и область

Как рассказали в ДТЭК "Киевские электросети", в настоящее время в Киеве и области лимиты потребления электроэнергии, которые предоставил НЭК "Укрэнерго", позволяют применять графики стабилизационных отключений (ГПО). Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно по ссылке (Киев) и по ссылке (Киевская область).

Кропивницкий и область

Как рассказала пресс-секретарь "Кировоградоблэнерго" Елена Данильченко, 30 января в Кропивницком и области действуют графики почасовых отключений электроэнергии: 2 часа электричество есть, 2 часа нет.

Донецкая область

По данным ДТЭК "Донецкие электросети", в регионе происходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока неактуальны.

Сумы и область

По данным главы Сум Александра Лысенко, в связи с острым дефицитом мощности в объединенной энергосистеме с 8:00 применяются графики стабилизационных отключений(ГПО). Сейчас действует следующий режим – 4 часа света нет, а 2 часа – есть.

Николаев и область

Как сообщает "Николаевоблэнерго", в Николаевской области 30 января будут продолжаться почасовые отключения электроэнергии. С 08:00 обесточивают потребителей второй очереди.

Обновлено. Из-за перелимита в энергосистеме с 10:00 отключают электроснабжение для потребителей третьей очереди в полном объеме, вторая очередь будет со светом.

Одесса и область

Как сообщает ДТЭК "Одесские электросети", после ракетного обстрела Одессы и области, произошедшего утром 26 января, на всей территории региона 30 января продолжат действовать экстренные (ГАО) отключения света. Проверить информацию о текущих отключениях можно по ссылке.

Винница и область

По данным "Винницаоблэнерго", 30 января в Винницкой области задействовано равномерное ограничение электроснабжения в соответствии с графиком почасового отключения.

Кроме этого, "Винницкие городские электросети" предупреждают о временных плановых отключениях света на улицах:

Р. Шухевича, 113–121;

М. Драгоманова;

Святослава Храброго;

Е. Патона;

Героев Полиции;

М. Амосова;

Пирогова, 52.

Черкассы и область

По данным ОАО "Черкассыоблэнерго", по Черкасской области продолжат действовать красные графики почасовых отключений. В случае соблюдения лимитов мощности подача электроэнергии будет длиться в сутках ночью (ориентировочно с 00:00 до 06:00) отключений не планируется.

1 очередь: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

2 очередь: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;

3 очередь: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00.

Днепр и область

В Днепре и области лимиты потребления электроэнергии, предоставленного НЭК "Укрэнерго", позволяют применять графики стабилизационных отключений (ГПО). Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно по ссылке.