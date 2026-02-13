В Киеве массово объединяют школы и детсады: что известно и в каких районах

В пяти районах Киева временно объединяют школы и детсады, чтобы сохранить очный формат обучения в условиях повреждения теплосетей после обстрелов.
Об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный портал Киева.
Читайте также: Тепло и свет для школ Киева. Кличко рассказал о помощи от Словакии
По словам чиновника, главная цель - не допустить перехода на дистанционку там, где это возможно. Для этого ученики перемещаются в безопасные и теплые помещения целыми классами вместе со своими педагогами.
"Наша задача - сохранить образовательный процесс. Для этого рассматриваем временное объединение учебных заведений, а точнее - образовательную миграцию одного заведения в помещение к другому со своими учителями и воспитателями", - пояснил Мондриевский.
Сейчас такой опыт уже внедрен в Днепровском районе, где гимназия с собственной мобильной котельной приняла учеников соседней начальной школы.
Необходимость таких шагов возникла после массированной атаки РФ 12 февраля, которая существенно ухудшила состояние энергосистемы города. Количество образовательных объектов без тепла выросло почти вдвое.
"До этого без теплоснабжения находились 150 зданий учебных заведений, после обстрела добавилось еще 165. Всего без отопления остались 315 зданий - более 30% от общего количества", - уточнил заместитель председателя КГГА.
По его словам, самая сложная ситуация фиксируется в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском и Печерском районах. В то же время в трех районах города - Оболонском, Подольском и Святошинском - ситуация с теплом в школах остается стабильной.
Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко подробно рассказывал, как город обеспечивает тепло и свет в школах в условиях энергетического кризиса и какие именно заведения имеют автономные источники питания.
В то же время из-за критических проблем с отоплением в столице уже начали менять формат работы школ, вводя дистанционное обучение или сокращенные уроки в наиболее пораженных районах.
Также РБК-Украина сообщало, что для сохранения очного процесса в городе начали сводить школы и садики в единые пункты, что позволяет максимально эффективно использовать имеющиеся энергоресурсы.