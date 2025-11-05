В Киеве маршрутный автобус столкнулся с электроопорой: есть пострадавшие (фото)

В Святошинском районе Киева маршрутный автобус столкнулся с электроопорой. Пострадали по меньшей мере пять человек, полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Киева.

Отмечается, что сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими поступило в полицию Киева сегодня около 15:30.

Предварительно установлено, что водитель маршрутного автобуса марки МАЗ не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой вблизи автозаправочной станции на проспекте Академика Палладина.

Известно, что по меньшей мере пять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, решается вопрос об их госпитализации.

На месте работает следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП, патрульные полицейские и врачи.

Фото: в Киеве маршрутный автобус столкнулся с электроопорой (t.me/gunpKyiv)