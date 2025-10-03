В Киеве на Северном мосту во время движения загорелся автомобиль (фото)
Сегодня в Киеве на Северном мосту автомобиль загорелся прямо на ходу. Пожарным пришел сигнал о ЧП в восемь утра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Киева.
"3 октября в 08:02 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на Северном мосту. На месте было установлено, что во время движения, в моторном отсеке возник пожар", - сообщили в ГСЧС.
Спасатели также добавили, что возгорание было локализовано в 08:35, а в 08:46 его полностью погасили.
Для ликвидации пожара привлекалось 2 единицы основной пожарно-спасательной техники, а также 11 человек личного состава ГСЧС.
Жертв или пострадавших нет. Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.
Фото: возгорание возникло в моторном отсеке автомобиля (ГСЧС Киева)
Отметим, что пожар - самое страшное, что может произойти с машиной (кроме тяжелого ДТП). Огонь вспыхивает без предупреждения, развивается быстро и уничтожает все на своем пути. Во избежание этого важно поддерживать в надлежащем состоянии те системы, которые могут спровоцировать возгорание.
Как не допустить возгорания авто
- Всегда держите исправный огнетушитель в салоне или другом доступном месте;
- Не храните под капотом тряпки, канистры, салфетки;
- Убедитесь, что все провода и шланги надежно закреплены, не касаются горячих или движущихся частей;
- При каждом визите на СТО просите проверить проводку и топливные магистрали.
РБК-Украина сообщало о причинах возгорания автомобиля, советы о первых действиях в случае такого ЧП, а также как избежать пожара в транспортном средстве.
Также сообщалось о советах, когда отказали тормоза во время движения - автоэксперты предоставили инструкции, что делать в таком случае.