В Киеве на Северном мосту во время движения загорелся автомобиль (фото)

Киев, Пятница 03 октября 2025 09:34
В Киеве на Северном мосту во время движения загорелся автомобиль (фото) Фото: ГСЧС сразу приехали тушить возгорание (facebook.com DSNS)
Автор: Маловичко Юлия

Сегодня в Киеве на Северном мосту автомобиль загорелся прямо на ходу. Пожарным пришел сигнал о ЧП в восемь утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Киева.

"3 октября в 08:02 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на Северном мосту. На месте было установлено, что во время движения, в моторном отсеке возник пожар", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели также добавили, что возгорание было локализовано в 08:35, а в 08:46 его полностью погасили.

Для ликвидации пожара привлекалось 2 единицы основной пожарно-спасательной техники, а также 11 человек личного состава ГСЧС.

Жертв или пострадавших нет. Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

Фото: возгорание возникло в моторном отсеке автомобиля (ГСЧС Киева)

Отметим, что пожар - самое страшное, что может произойти с машиной (кроме тяжелого ДТП). Огонь вспыхивает без предупреждения, развивается быстро и уничтожает все на своем пути. Во избежание этого важно поддерживать в надлежащем состоянии те системы, которые могут спровоцировать возгорание.

Как не допустить возгорания авто

  • Всегда держите исправный огнетушитель в салоне или другом доступном месте;
  • Не храните под капотом тряпки, канистры, салфетки;
  • Убедитесь, что все провода и шланги надежно закреплены, не касаются горячих или движущихся частей;
  • При каждом визите на СТО просите проверить проводку и топливные магистрали.

РБК-Украина сообщало о причинах возгорания автомобиля, советы о первых действиях в случае такого ЧП, а также как избежать пожара в транспортном средстве.

Также сообщалось о советах, когда отказали тормоза во время движения - автоэксперты предоставили инструкции, что делать в таком случае.

