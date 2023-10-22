В Киеве человек попал под электричку, рейс задерживается
В Киеве из-за смертельного травмирования человека на путях задерживается движение кольцевой электрички.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyiv City Express.
В "Укрзализныце" сообщили, что сегодня, 22 октября, в городе снова смертельно травмировался человек на пути.
"Поезд со станции Киев-Днепровский в направлении Почайны задерживается до завершения следственных действий. Со Святошиной в 21:31 отправится подменный электропоезд. Умоляем, будьте внимательны при переходе железнодорожных путей и учите этому детей", - добавили в компании.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно на вокзалах и поездах начали работу первые маршалы железнодорожной безопасности.
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