В Киеве человек попал под электричку, рейс задерживается

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyiv City Express .

В "Укрзализныце" сообщили, что сегодня, 22 октября, в городе снова смертельно травмировался человек на пути.

"Поезд со станции Киев-Днепровский в направлении Почайны задерживается до завершения следственных действий. Со Святошиной в 21:31 отправится подменный электропоезд. Умоляем, будьте внимательны при переходе железнодорожных путей и учите этому детей", - добавили в компании.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно на вокзалах и поездах начали работу первые маршалы железнодорожной безопасности.

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