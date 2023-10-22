ua en ru
Нд, 22 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Києві людина потрапила під електричку, рейс затримується

Київ, Неділя 22 жовтня 2023 21:59
UA EN RU
В Києві людина потрапила під електричку, рейс затримується Фото: в Києві затримується рух кільцевої електрички (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Каріна Левицька

В Києві через смертельне травмування людини на колії затримується рух кільцевої електрички.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyiv City Express.

В "Укрзалізниці" повідомили, що сьогодні, 22 жовтня в місті знову смертельно травмувалась людина на колії.

"Поїзд зі станції Київ-Дніпровський у напрямку Почайни затримується до завершення слідчих дій. Зі Святошина о 21:31 вирушить підмінний електропоїзд. Благаємо, будьте уважними при переході залізничних колій і навчайте цьому дітей", - додали в компанії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно на вокзалах та поїздах розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця
NEWS
Атаки на Авдіївку збільшили російські втрати на 90%, - британська розвідка
Атаки на Авдіївку збільшили російські втрати на 90%, - британська розвідка
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ