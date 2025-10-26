RU

В Киеве раздаются взрывы: враг атакует столицу дронами

Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Киеве в ночь на 26 октября раздались звуки взрывов. Россияне пытаются атаковать город дронами, работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника КМВА Тимура Ткаченко и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Киеве звучит воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги", - говорилось в сообщении КГВА в 02:28.

Через несколько минут в городе были слышны звуки взрывов. Военные написали, что над Киевом зафиксирована ударная группа дронов, которая движется в восточном направлении.

В то же время начальник КГВА Тимур Ткаченко тоже сообщил, что над столицей несколько беспилотников и работает ПВО.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:41 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях.

 

Напомним, в ночь на 25 октября россияне тоже атаковали Киев. В тот момент враг ударил по столице баллистическими ракетами.

В результате обстрела были зафиксированы повреждения в трех районах столицы, возникли несколько крупных пожаров, были ранены и даже погибший.

Подробности о последствиях той атаки - читайте в материале РБК-Украина.

КиевВойна в Украине