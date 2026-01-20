ua en ru
В Киеве прозвучала серия взрывов на фоне атаки баллистики

Киев, Вторник 20 января 2026 02:17
UA EN RU
В Киеве прозвучала серия взрывов на фоне атаки баллистики Фото: ГСЧС (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В ночь на 20 января Россия продолжает обстреливать мирные украинские города. Сообщается, что под ударом находится Киев и область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Воздушных сил ВСУ в сети Telegram.

Сообщается, что помимо угрозы от ударных беспилотников, жители столицы сообщают о взрывах после объявления об угрозе о приминении баллистики.

В 01:59 Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики со стороны севера, а уже в 02:00 была зафиксирована цель в сторону Киева.

В 02:02 глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко предупредил жителей об атаке на столицу. Чиновник попросил киевлян не покидать укрытия.

В 02:17 Воздушные силы ВСУ продолжили информировать об обстреле Киева баллистикой.

Позже, в 02:21 Тимур Ткаченко сообщил, что в Днепровском районе повреждена нежилая застройка, а на другой локации горят автомобили.

Уже в 02:28 киевский мэр Виталий Кличко объявил в своем Telegram-канале об одном пострадавшем в Днепровском районе Киева. Бригада скорой помощи, по утверждению Кличко, выехала на место, также есть еще вызовы медиков.

Атака на столицу продолжается, и Воздушные силы продолжают информировать жителей Киева о баллистических целях. Очевидцы сообщают о взрывах.

Новость дополняется...

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 19 января предупредил о подготовке российскими оккупантами нового массированного удара, призвав граждан и власти всех областей быть внимательными к воздушным тревогам и обеспечивать оперативную готовность для защиты населения.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский еще 16 января сообщал, что украинская разведка зафиксировала подготовку России к новым массированным ударам по стране, и обращался к международным партнерам с просьбой усилить защиту, включая поставки новых ракет для систем противовоздушной обороны.

