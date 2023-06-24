В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

Взрывы в столице прозвучали стали раздаваться около 03:10.

В администрации заявили о работе ПВО в столице.

"Внимание! Ракетная опасность для киевлян! Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", - заявил начальник КМВА Сергей Попко.

Кроме того, появилось объявление от КОВА о вражеской ракетной атаке по области.

"В регионе уже работают силы ПВО", - добавили в администрации.

Граждан просят соблюдать информационную тишину.

"Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников! Позаботьтесь о собственной безопасности – находитесь в укрытиях или соблюдайте правила "двух стен" во время сигнала воздушной тревоги", - сообщает Киевская ОВА.

"В столице и пригороде работает противовоздушная оборона. Находитесь в укрытиях. Не снимайте и не обнародуйте работу ПВО, не распространяйте какую-либо информацию о воздушных атаках или расположении или перемещении подразделений ВСУ!" - добавляет Попко.

Руководитель офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram призывает оставаться в безопасных местах и не снимать работу ПВО.

Воздушная атака ночью 24 июня

Нынешней ночью в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В Воздушных силах заявили об угрозе воздушных атак противника с применением ударных дронов и ракет.

Так, по данным военных, с территории РФ с акватории Каспийского моря вражеской авиацией были запущены крылатые ракеты Х-101/555 по Украине, и расчетное время вхождения их в воздушное пространство нашей страны - в 02.20.

Ночь прозвучали взрывы не только в столице, а также в Днепре и Харькове. В областях работает ПВО.

Отметим, что перед этим в пятницу были объявлены четыре воздушных тревог за день, крайняя - около 23:00, но длилась она не долго. Кроме того, в Воздушных силах сообщали о пуске крылатых ракет.

Напомним, что ранее последняя воздушная атака РФ по Украине была в ночь на 22 июня. Тогда РФ запустила по Украине 3 крылатых ракеты Х-22, 3 баллистических ракеты "Кинжал" и 4 дрона-камикадзе "Шахед". Силам ПВО удалось сбить 3 вражеских дрона.